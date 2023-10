Inizia con una vittoria il campionato di Serie A2 del Sestu Città Mediterranea. In trasferta contro la Canottieri Belluno, la squadra allenata da Casu si è imposta per 3-0.

In Serie B, la Jasnagora ha vinto per 4-2 il derby contro l’Elmas con una tripletta di Ruggiu. Tre reti anche di Nurchi nel 4-2 interno del Monastir sul Miti Vicinalis. Il Sardinia Futsal ha pareggiato 2-2 in casa contro il Fucsia Nizza. Stesso risultato ma in trasferta per il Città di Cagliari contro lo United Pomezia. Il C’è Chi Ciak è stato sconfitto 6-5 sul campo dell’Energy Saving, mentre il Domus Chia è stato travolto 9-1 in casa dal Velletri. Non ha giocato l’Alghero, che osserva il turno di riposo.

Serie C1. Ussana, Quartu e Villaspeciosa fanno due su due. Nella seconda giornata di C1, ha vinto ancora l’Ussana con il 3-1 sul campo del Cus Cagliari. Il Quartu si è imposto 6-0 sul campo del Babylon, mentre il Villaspeciosa ha battuto 2-1 l’Happy Fitness. Sorride anche l’Ichnos Sassari con il 6-1 sul Villasor. È terminata sul 4-4 la sfida tra Villacidrese e Fanni Futsal Sassari. Turno di riposo per il Futsal 4 Mori.



Femminile. Domenica è iniziato anche il campionato di B femminile. Nel derby della prima giornata, è stata l’Athena Sassari a festeggiare il successo per 2-0 contro la Jasnagora. Vittoria in rimonta per la Mediterranea sul Bagnolo per 5-4. Sconfitte per lo Shardana, 4-2 contro il Perugia, e l’Arzachena, 3-2 contro il Real Gryphus

