Buon pari per la Leonardo che conquista un punto sul campo del Lecco. I cagliaritani impattano sull’1-1 grazie a un gol di Demurtas nella sesta giornata di A2 Élite e tornano a muovere la classifica. In Serie A2, arriva il primo stop per il Sestu Città Mediterranea, sconfitto 5-3 ad Aosta. In Serie B vince solo la Futsal Alghero.

Serie B. Un gol di Setti a 41 secondi dalla fine decide il derby contro l’Alghero, terminato 6-5. Tutte sconfitte le altre sarde di B. Nel girone A, il Sardinia Futsal cede per 8-4 sul campo del Real Five Rho. Nel girone B, Monastir battuto 7-0 in casa dalla Compagnia Malo. Nel girone E, primo ko per la Jasnagora per 2-1 contro il Mirafin. Sconfitta esterna anche per il Domus Chia per 5-1 contro il Club Sport Roma. Il Città di Cagliari ha perso 5-3 in casa contro il Cures, mentre l'Elmas per 7-1 contro l'Atletico Grande Impero.

Serie C1. La Villacidrese si prende il primo posto della classifica del massimo campionato regionale. La squadra di Perdighe si è aggiudicata lo scontro diretto contro la San Sebastiano Ussana per 5-4 e ora ha punto di vantaggio sul gruppo delle formazioni a quota 9. Inseguono l'Ussana, il Quartu (con una partita in meno) e il Villaspeciosa. Per il Quartu è arrivata la terza vittoria in tre partite con l'8-3 sul Villasor. In casa contro il Cus Cagliari, il Villaspeciosa ha vinto 8-2. Primo successo per il Futsal 4 Mori, 6-3 contro la Fanni Futsal Sassari, mentre Ichnos Sassari-Happy Fitness è terminata sul 3-3. Turno di riposo per il Babylon.

Femminile. In testa alla classifica del girone A di B femminile ci sono ancora Athena Sassari e Mediterranea. Entrambe le formazioni sarde hanno conquistato quattro vittorie nelle prime quattro giornate: ieri le sassaresi hanno avuto la meglio sulla Futsal Hurricane per 8-3 in trasferta, mentre le cagliaritane hanno vinto 2-0 sul campo dell'Infinity Futsal Academy. Sorride anche la Jasangora con il 3-1 casalingo sulla Virtus Romagna. Nel girone B, l'Arzachena ha perso 4-0 in trasferta contro il Cus Pisa. Non si è disputata invece la sfida tra Shardana e Vis Fondi, con le laziali che non si sono presentate in Sardegna.

© Riproduzione riservata