Sconfitta in Veneto per la Leonardo nella settima giornata di Serie A2 Élite. I cagliaritani sono stati battuti per 5-2 dalla MestreFenice, nonostante le reti di Demurtas e Acco.

In Serie B, il derby di giornata sorride alla Jasnagora, che supera 7-2 in casa l’Alghero. Torna al successo anche l’Elmas con il 2-1 sullo United Pomezia. La San Sebastiano Ussana pareggia 2-2 in casa contro l’Aranova. Sconfitte esterne per Quartu (3-2 contro il Mirafin) e Monastir (7-2 contro la Giovanile Centallo).

In C1, il Città di Cagliari e il Cus Cagliari vincono e salgono in testa alla classifica dopo i successi sul Futsal Villasor (7-1) e Sestu Sardinia Futsal (4-1). L’Ichnos Sassari si prende il derby contro la Fanni Futsal Sassari (6-5). Il C’è Chi Ciak batte 4-2 in trasferta il Domus Chia. Villacidrese e Portoscuso pareggiano 3-3, mentre lo ZB Iron Bridge conquista i primi tre punti sul campo dell’Happy Fintess (5-3). Goleada del Villaspeciosa che si impone per 8-2 in casa contro il Futsal 4 Mori.

In Serie A femminile, il Cagliari perde 8-1 in casa contro il Città di Falconara. In Serie B femminile, Jasnagora e Cus Cagliari vincono i rispettivi derby contro Oristanese (9-0 in trasferta) e Arzachena (4-1 in casa). Turno di riposo per l’Athena Sassari, capolista del girone A.

