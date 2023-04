Nella penultima giornata di Serie A, il 360 GG Monastir perde 5-2 in casa contro l'Olimpus Roma e rischia di non poter giocare i playout. Non sono bastati i gol di Moura e Dani Martin per evitare la sconfitta contro la seconda forza del campionato. La distanza dall'Italservice Pesaro quintultimo di 8 punti è al momento troppa da regolamento per la disputa dello spareggio. Sarà decisiva l'ultima giornata: il 360 GG Monastir deve vincere ad Avellino contro la Sandro Abate e sperare che il Pesaro non vinca a Padova contro il Petrarca.

Playoff A2. Buona la prima per la Leonardo, che vince l'andata del primo turno dei playoff per la promozione in A2 élite. Sul campo della Cormar Reggio Calabria, i cagliaritani si impongono 4-3 con la doppietta di Guti e i gol di Tidu e Dos Santos. Sabato il ritorno al PalaConi.

Serie B. Si è conclusa la regular season di Serie B. Il 5-5 in trasferta contro l'MGM 2000 permette all'Industrial Point Cagliari di festeggiare la salvezza. Il Sestu Città Mediterranea conquista il secondo posto con il 3-1 esterno sul Castellamonte. Sconfitte per Jasnagora (4-2 in trasferta contro l'Avis Isola) ed Elmas (5-3 in casa contro il Fucsia Nizza).

Alghero in B. Nella prossima Serie B ci sarà anche la Futsal Alghero, che ha vinto il campionato regionale di C1 con l'8-3 sulla Villacidrese nell'ultima partita di campionato. Chiude secondo il Domus Chia, che disputerà i playoff nazionali.

Coppa Italia. A Prato, il Città di Cagliari ha giocato le Final Four di Coppa Italia di C1. Dopo aver battuto 2-0 in semifinale il Bubi Merano, la squadra di Pitzalis si è arresa in finale per 9-3 contro il Marsala.

Femminile. Tre sarde ai playoff di A2 femminile. La Mediterranea ha chiuso al secondo posto grazie al 5-1 sul Santu Predu. Terza la Jasnagora, che ha vinto lo scontro diretto contro la L84. L'Arzachena nel girone B chiude quinta. Salvo lo Shardana Futsal, battuto dalla Virtus Ciampino per 7-5. Retrocessa l'Athena Sassari, battuta 8-3 dalla Nuova Comauto Pistoia.

