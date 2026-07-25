Questa volta sotto il titolo "Il nuovo che avanza", la Montalbo ufficializza gli arrivi degli attaccanti Salvatore Farina e Roberto Castangia. Continua la ricostruzione della rosa verdeazzurra al suo settantesimo anno di storia con le intenzioni di risalire al più presto in Prima Categoria. Farina è un attaccante classe 1995 che porta esperienza e qualità nel reparto avanzato del Siniscola. Castangia invece, classe 2005, è pronto ad iniziare il suo terzo anno tra i grandi con i colori della Montalbo. Cresciuto nel progetto calcio Siniscola, milita stabilmente in Prima Squadra dalla stagione 2024-2025.

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