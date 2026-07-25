Continuano le operazioni di mercato tra le formazioni calcistiche regionali. Tra queste anche le oristanesi stanno completando le ultime operazioni in vista dell’inizio ufficiale della stagione. È il caso del Terralba F. Bellu, neo promosso in Eccellenza, che nelle ultime ore ha annunciato l’arrivo di Andrea Mereu, difensore classe 2003, nella scorsa stagione punto di forza della Freccia Parte Montis e già visto anche con la maglia della Tharros, tra Eccellenza e Promozione. Va ad aggiungersi agli innesti dei portieri Gabriele Dardano Mereu e Pietro Saba, del difensore Danilo Collu, dei centrocampisti Matteo Cossu, Nicola Manca e Lorenzo Melis, e degli attaccanti Leonardo Boi e Tommaso Manconi. Tra le conferme, oltre a quelle di capitan Luca Orrù, di Andrea Sanna, Manuel Piras, Alessandro Lasi e Manuel Uliana, arriva anche quella del centrocampista Manuele Porru, ormai un veterano con la maglia terralbese.

In Promozione, invece, il Samugheo ufficializza 4 rinforzi: Antonio Fadda (esterno ex Taloro), Leonardo Vacca (centrocampista ex Ovodda e Taloro), Alberto Cugusi (attaccante ex Sanverese) e Fabio Savoldo (portiere ex Atzara). Inoltre, la società ha comunicato le conferme di Emiliano Fernandez, Mattia Erbì, Mattia Gallon, Lorenzo Frau, Francesco Cabasino, Davide Cinà e dei numerosi ragazzi cresciuti nel settore giovanile locale, tra cui Salvatore e Mauro Frongia, Mattia Sardu, Andrea Deias, Fabio Zucca e Mirco Loreto. L’inizio della preparazione della squadra è prevista per il 10 agosto.

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