Prima Categoria, Canosa è il nuovo allenatore del CapoterraIl nuovo tecnico arriva dall'esperienza all'Azzurra Monserrato chiusa dopo un solido ottavo posto nell'ultima annata
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Il Capoterra annuncia l'arrivo di Davide Canosa in panchina per la prossima stagione. Cambio di guida tecnica per la formazione appena risalita in Prima Categoria dopo aver dominato l'ultimo campionato di Seconda Categoria.
L'arrivo di Canosa porterà esperienza per la nuova stagione a tinte biancorosse. Il nuovo tecnico arriva dall'esperienza all'Azzurra Monserrato chiusa dopo un solido ottavo posto nell'ultima annata.
Adesso, una nuova esperienza tutta nuova per raccogliere l'eredità di Daniele Cadelano.