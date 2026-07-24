Dalla Sardegna a Bratislava, passando per la passione per la pallavolo e la voglia di dimostrare che il diabete non è un limite. La Nazionale Diabete Italia ha conquistato la medaglia d’argento alla DiaVolley Cup disputata in Slovacchia, chiudendo un percorso straordinario contro sette nazionali europee.

Gli azzurri hanno dominato la fase iniziale superando Croazia e Slovacchia, per poi eliminare il Portogallo nei quarti e battere ancora la Croazia in semifinale. Solo in finale è arrivata la sconfitta per 3-1 contro i padroni di casa slovacchi, al termine di una gara combattuta.

Importante il contributo della Sardegna. ANIAD Sardegna ha cofinanziato la trasferta e il presidente Benedetto Mameli ha seguito la squadra come fotografo ufficiale e accompagnatore. «Partire da perfetti sconosciuti e arrivare secondi in un torneo internazionale è un risultato strabiliante. In pochi giorni siamo diventati una famiglia», ha commentato.

Sul parquet decisivo anche l’apporto dei sardi Riccardo Sanna di San Sperate, Stefano Pischedda di Sassari e Valentina Crobu di Bauladu. Nato da un’idea di Alessio Fresco, il progetto ha dimostrato come lo sport possa favorire inclusione, condivisione e consapevolezza, lanciando un messaggio chiaro: il diabete non impedisce di raggiungere grandi traguardi.

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