Gian Mario Tusacciu, un altro anno al Calangianus
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Gian Mario Tusacciu giocherà anche la prossima stagione di Eccellenza con la maglia del Calangianus, una delle società dilettantaiche storiche della Sardegna. Trentatre anni, Tusacciu ha detto ancora "si" alla società guiallorossa, la FBC Calangianus 1905". Giocherà davanti alla difesa o sulla fascia, cambia la posizione ma non la sostanza: grinta, corsa, determinazione e la voglia di lottare fino all’ultimo secondo per questa maglia. Un calangianese, insomma, che continua a scegliere la sua squadra, pronto a dare tutto, ancora una volta.