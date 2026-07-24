Basket femminile: la squadra di Travis Diener vince l'amichevole contro la DinamoOltre trecento spettatori per la partitella della Chapman Academy Diener
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Solo Travis Diener poteva richiamare oltre trecento spettatori al PalaSerradimigni in una calda serata di fine luglio. E per di più senza giocare, solo come coach di una formazione giovanile. Ma l'occasione era troppo ghiotta: l'amichevole di basket femminile tra la Chapman Academy Diener e la Dinamo di Stefania Bazzoni rinforzata con alcune giovani della Mercede Alghero e del Basket '90 di Sassari.
Hanno vinto le statunitensi 56-42 ma il punteggio è poco importante. La gara è stata piacevole e il pubblico si è divertito soprattutto quando le due figlie di Ala-Diener, Karina e Mila, sfoderavano qualche assist al lungo in taglio verso canestro, o colpivano da tre punti. Domenica si replica, alle 10.30.
A vedere il match anche Marco Spissu, il play si gode la sua Sassari prima di iniziare il ritiro con Napoli. Diversi spettatori, grandi e piccini, si sono fatti scattare la foto insieme ai due play puri più forti visti in maglia biancoblù. Più tardi è arrivato anche un altro ex compagno, Massimo Chessa, altro sassarese Doc. Insomma, una bella serata di basket e ricordi, perché a Travis Diener per fare scaturire la sua magia basta semplicemente il sorriso di chi si sente a casa.