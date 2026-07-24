Solo Travis Diener poteva richiamare oltre trecento spettatori al PalaSerradimigni in una calda serata di fine luglio. E per di più senza giocare, solo come coach di una formazione giovanile. Ma l'occasione era troppo ghiotta: l'amichevole di basket femminile tra la Chapman Academy Diener e la Dinamo di Stefania Bazzoni rinforzata con alcune giovani della Mercede Alghero e del Basket '90 di Sassari.

Hanno vinto le statunitensi 56-42 ma il punteggio è poco importante. La gara è stata piacevole e il pubblico si è divertito soprattutto quando le due figlie di Ala-Diener, Karina e Mila, sfoderavano qualche assist al lungo in taglio verso canestro, o colpivano da tre punti. Domenica si replica, alle 10.30.

A vedere il match anche Marco Spissu, il play si gode la sua Sassari prima di iniziare il ritiro con Napoli. Diversi spettatori, grandi e piccini, si sono fatti scattare la foto insieme ai due play puri più forti visti in maglia biancoblù. Più tardi è arrivato anche un altro ex compagno, Massimo Chessa, altro sassarese Doc. Insomma, una bella serata di basket e ricordi, perché a Travis Diener per fare scaturire la sua magia basta semplicemente il sorriso di chi si sente a casa.

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