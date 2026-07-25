Tennistavolo, a Norbello il Comitato Regionale ha premiato le società sardeA fare gli onori di casa il presidente regionale Simone Carrucciu, la vicepresidente del Coni regionale Stefania Soro, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Claudio Secci e il presidente dell’Unione dei Comuni del Guilcer Salvatore Pes
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Come ogni anno, e come da tradizione, il Comitato Regionale della Federtennistavolo, la Fitet, ha premiato atleti e società isolane che si sono distinte nell’attività della stagione appena conclusa. Ieri la cerimonia delle benemerenze a Norbello, a fare gli onori di casa il presidente regionale Simone Carrucciu, con la vicepresidente del Coni regionale Stefania Soro, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Claudio Secci, e il presidente dell’Unione dei Comuni del Guilcer Salvatore Pes. Assenze tra gli atleti, impegnati e reduci nei tornei in giro per l’Europa o finalmente in vacanza, ma rappresentati dalle società di appartenenza.
Numerosi i premi assegnati, a testimonianza degli importanti risultati conseguiti da atleti e società sarde. A partire dalla Supercoppa vinta dalla Marcozzi, alla finale del Quattro Mori nell’Europe Cup, ai numerosi titoli italiani (nonché secondi e terzi posti), assoluti, di categoria e giovanili, ai piazzamenti nei campionati nazionali e regionali, alle vittorie degli atleti paralimpici, sino al primo posto di Johnny Oyebode nella classifica italiana.
E si prospetta una stagione dove le squadre sarde si presenteranno in forza nei massimi campionati, con due squadre, Santa Tecla Nulvi e Quattro Mori Cagliari, che prenderanno parte alla Champions League.
Le società maggiormente premiate sono state Muravera e TT Sassari, per i risultati ottenuti dal settore assoluto a quello giovanile, rispettivamente prima e seconda nel “Premio Cini” (il Norbello è terzo), classifica a punti dei tornei di tutte le categorie, stilata dalla Federazione.