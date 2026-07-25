Come ogni anno, e come da tradizione, il Comitato Regionale della Federtennistavolo, la Fitet, ha premiato atleti e società isolane che si sono distinte nell’attività della stagione appena conclusa. Ieri la cerimonia delle benemerenze a Norbello, a fare gli onori di casa il presidente regionale Simone Carrucciu, con la vicepresidente del Coni regionale Stefania Soro, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Claudio Secci, e il presidente dell’Unione dei Comuni del Guilcer Salvatore Pes. Assenze tra gli atleti, impegnati e reduci nei tornei in giro per l’Europa o finalmente in vacanza, ma rappresentati dalle società di appartenenza.

Numerosi i premi assegnati, a testimonianza degli importanti risultati conseguiti da atleti e società sarde. A partire dalla Supercoppa vinta dalla Marcozzi, alla finale del Quattro Mori nell’Europe Cup, ai numerosi titoli italiani (nonché secondi e terzi posti), assoluti, di categoria e giovanili, ai piazzamenti nei campionati nazionali e regionali, alle vittorie degli atleti paralimpici, sino al primo posto di Johnny Oyebode nella classifica italiana.

E si prospetta una stagione dove le squadre sarde si presenteranno in forza nei massimi campionati, con due squadre, Santa Tecla Nulvi e Quattro Mori Cagliari, che prenderanno parte alla Champions League.

Le società maggiormente premiate sono state Muravera e TT Sassari, per i risultati ottenuti dal settore assoluto a quello giovanile, rispettivamente prima e seconda nel “Premio Cini” (il Norbello è terzo), classifica a punti dei tornei di tutte le categorie, stilata dalla Federazione.

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