L’Arzachena puntella il gruppo degli under con due difensori: si tratta di Denis Paciurea e Clément Maboundou, ufficializzati stasera dal club smeraldino.

Il primo, centrale classe 2009, in Gallura ha già indossato le maglie dell’Olbia e del Budoni, esordendo, in quest’ultimo caso, in prima squadra, mentre il secondo, di nazionalità spagnola, è un esterno: nato nel 2008, Maboundou proviene dal Mallorca City FC, e può essere adattato a tutta fascia.

Considerato che nel prossimo campionato di Promozione in campo dal primo minuto ogni squadra dovrà schierare tre giovani – uno nato dal 1° gennaio 2006, uno dal 1° gennaio 2007 e un altro dal 1° gennaio 2008 – e che nei giorni scorsi, tra conferme e new entry, l’Arzachena ha annunciato una decina di giovani, tutti provenienti dal vivaio, la linea verde dei biancoverdi può dirsi quasi al completo.

All’appello mancherebbe un terzino classe 2007, obiettivo al quale starebbe lavorando il direttore sportivo Antonello Zucchi in sintonia con l’allenatore Mauro Ottaviani.

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