Il Capoterra piazza il colpo tra i pali: arriva Fabio ToroPer lui un curriculum calcistico ricco di successi, con ben otto campionati vinti tra Eccellenza, Promozione e Prima categoria
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Colpo di esperienza per il Capoterra (Prima categoria), che assicura tra i pali Fabio Toro. Un nome che non ha bisogno di grandi presentazioni: il suo curriculum calcistico è ricco di successi, con ben otto campionati vinti tra Eccellenza, Promozione e Prima categoria. Nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti della vittoria del campionato di Promozione con la maglia del Terralba.
Nel corso della carriera Toro ha difeso i pali di numerose realtà prestigiose della Sardegna, tra cui Sinnai Calcio, Samassi, Progetto Sant'Elia, GSD Gemini Pirri, Pula, Polisportiva Ferrini Cagliari, ASD Muravera Calcio, Polisportiva Orrolese, Arbus Calcio, ASD Guspini Calcio, CUS Cagliari, G.S. Iglesias Calcio, Andromeda, ASD Castiadas 1973 e Villacidrese.
La società biancorossa è sicura che Fabio saprà essere una guida e un punto di riferimento nello spogliatoio.