Dopo una breve parentesi alla Decimo 07, 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗖𝗮𝗯𝗶𝗱𝗱𝘂 torna a vestire i colori rossoblù dei Calcio Pirri in Prima categoria. Pendolino della fascia sinistra, corsa, intensità e un tiro potente e preciso: Cabiddu è uno di quei giocatori capaci di dare energia alla squadra in ogni momento della partita. Protagonista anche nel triennio con Busanca in panchina, torna al Calcio Pirri con esperienza, personalità e quel valore aggiunto che si sente dentro e fuori dal campo.

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