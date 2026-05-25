Il Quartu salvo nel campionato di serie A2, l’Ussana protagonista nei playoff di B e il Cagliari femminile tra le prime otto squadre italiane. Il bilancio delle squadre sarde di calcio a 5 che hanno affrontata i campionati nazionali può considerarsi più che positivo: una sola retrocessione, quella del Monastir, per il resto il bilancio è certamente in attivo.

Per la società quartese, la stagione non è stata semplice. La serie A2 si è rivelata molto insidiosa, difficile e con tanti trabocchetti. Così il Quartu, nonostante i cambi di guida tecnica, si è trovato a lottare per non retrocedere, raggiungendo i playout. E nel doppio confronto con il Villorba sono arrivati due successi: 4 a 2 in trasferta e poi il 4 a 0 al PalaBeethoven per poter festeggiare la salvezza. Alla fine per la società del presidente Fabrizio Righetto sarà ancora serie A2: «Abbiamo vissuto una stagione carica di emozioni, abbiamo combattuto insieme e alla fine ce l’abbiamo fatta», il messaggio della dirigenza. Che è già al lavoro per programmare la prossima stagione: e non mancheranno le sorprese.

L’Ussana festeggia dopo la vittoria contro l’Elmas (foto Martina Sanna)

Nella serie B maschile, due squadre ai playoff (Ussana ed Elmas), due salve (Villaspeciosa e Città di Cagliari) e la retrocessione del Monastir. Da applausi il percorso di Elmas e Ussana, rispettivamente seconda e quarta al termine della stagione regolamentare. E dopo aver superato il primo turno dei playoff si sono incontrate in un doppio derby negli ottavi di finale. Palazzetti, sia all’andata che al ritorno, troppo piccoli per contenere tutti gli spettatori. E alla fine ad andare avanti è stata la San Sebastiano Ussana che in semifinale si è dovuta arrendere al Giorgione, seppure di misura. Per la squadra di Simone Casu una stagione difficile da dimenticare, davvero con tante soddisfazioni portate a casa. E anche l’Elmas di Mario Mura archivia un campionato che ha addirittura, in un momento, regalato la possibilità di lottare per la promozione diretta. Nello stesso girone c’era il Monastir che, schierando i giovani, ha onorato la stagione facendo crescere diversi ragazzi. Nel girone E invece Città di Cagliari e Villaspeciosa hanno ottenuto una salvezza anticipata, alternando momenti in cui sembrava poter arrivare anche qualcosa di più di un campionato di centro classifica. Per entrambe comunque sarà ancora serie B. Ora queste società sono al lavoro per programmare la prossima stagione. E potrebbero esserci anche dei colpi di scena.

Alice Virdis, capitano del Cagliari (foto di Giovanni Maffa)

In campo femminile, applausi per il Cagliari capace di arrivare all’ottavo posto nella stagione regolare e conquistando così i playoff Scudetto dopo aver centrato anche la fase finale della Coppa Italia. Poi ai quarti di finale la sfida con la CMB (capace di chiudere il campionato vincendo tutte le partite): sconfitte, con grande onore, in gara “1” e gara “2” e gli applausi per le ragazze allenatore da Moreno Giorgi con la ciliegina sulla torta della convocazione di Alice Virdis e Sveva Orrù per il raduno della nazionale azzurra che si è tenuto dal 18 al 21 maggio.

Nella serie B femminile, dopo la partenza amara con il ritiro dell’Athena Sassari, per le altre sarde sono arrivate discrete soddisfazioni. La salvezza per la matricola Ittiri e la grande sfida per conquistare i playoff tra Cus Cagliari e Oristanese con il traguardo tagliato alla fine dalle oristanesi allenate da Marco Dessì. Percorso interrotto al primo turno contro il forte Pero. Ma anche per l’Oristanese una annata che va in archivio con molte soddisfazioni per un traguardo che all’inizio forse non era pronosticabile. I risultati sul campo sono già stati dimenticati perché c’è da pensare al prossimo campionato, con l’obiettivo per tutte le squadre sarde, di provare a migliorare i risultati ottenuti in questa stagione 2025/2026.

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