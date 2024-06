L'Under-20 del Cagliari Beach Soccer esce sconfitto per 1-6 dalla partita contro il Catania, alla vigilia della Supercoppa. I rossoblù domani torneranno in campo, per chiudere la prima tappa della loro estate, alle 18 nel match che assegna il primo trofeo stagionale contro la Farmaè Viareggio che nel 2023 ha vinto sia il campionato sia la Coppa Italia, quest'ultima nella finale proprio sulla formazione sarda.

La partita. Nulla da fare per il Cagliari nel match di questo pomeriggio col Catania, capolista a 10 punti e già sicuro con questo successo di accedere alle Final Four da prima classificata del Girone A. Al 6' sblocca le marcature Teodoro per i siciliani, ma due minuti più tardi Tommaso Piro trova il primo gol in questo campionato (e col Cagliari Beach Soccer, lui che è al primo anno nel club) con un tocco da due passi su calcio d'angolo battuto dalla destra.

Nella seconda frazione il Catania ritrova il vantaggio al 4' con D'Amore, in anticipo sugli sviluppi di una rimessa laterale. Fa poi tris Teodoro, per la doppietta personale, al 6' con dribbling e gran conclusione sotto la traversa. A un passo dalla fine del tempo Rius colpisce la traversa, andando vicino al 2-3. Nell'ultimo tempo il Catania dilaga e segna ancora con D'Amore (2'), seguito da Giuffrida (4') e Dos Santos (8').

© Riproduzione riservata