Medaglie, successi e lacrime dopo tanti sacrifici. Con la speranza un giorno di arrivare alle Olimpiadi, proprio come Stefano Oppo. Il Circolo nautico di Oristano, con sede a Cabras, dove il campione oristanese ha iniziato a vogare quando era piccolo, nelle ultime settimane ha conquistato importanti traguardi.

L’ultimo è quello firmato dalla giovane e promettente atleta oristanese Anita Testa, 15 anni, che è riuscita a conquistare la sua prima maglia azzurra. Parteciperà agli “Holimpic Hopes”, gare per nazionali di canoa in velocità in programma a Szeged, in Ungheria. L’atleta, originaria di Narbolia, allenata dal presidente del Circolo nautico Gian Marco Patta, è stata convocata dal commissario tecnico della Nazionale per la gara di Kayak femminile riservata alle ragazze. Ma non solo. La prima settimana di agosto sono arrivate per gli atleti del Circolo sei medaglie ai Campionati italiani Ragazzi, Junior e Under 23 di canoa velocità, a Castel Gandolfo. Elena Murtas ha conquistato l’argento nei 500 metri, il bronzo nei 200 e pure nei mille metri. Insieme a Laura Chiaberge, di ritorno alle gare dopo una pausa di due anni, è arrivato pure il bronzo nei 200. Ma non solo. Due medaglie anche nella canoa canadese: Gianmarco Serra e Giovanni Piria hanno vinto l’argento nei 500 metri Junior. Sempre loro due, insieme a Giovanni Frongia e Riccardo Piras, pure il bronzo nei 200 metri. E chissà quante saranno le medaglia che gli atleti riusciranno a conquistare il primo fine settimana di settembre a Caldonazzo, durante la Finale nazionale Canoagiovani. In queste settimane allenamenti duri per scrivere ancora la storia del Circolo.

