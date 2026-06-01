Si svolge domani, 2 giugno il “3° trofeo città di Burcei specialità Mountain bike”. L'appuntamento è dalle 9 alle 12 circa presso l’area “Bike Park”, in via Don Sturzo. Organizza l’associazione dilentantistica “Polisportiva Burcerese” con sede in via is Passus. In concomitanza con l'evento è stata emessa una ordinanza per regolamentare al meglio il flusso della circolazione pedonale e veicolare nell’area dove si terrà la manifestazione: in particolare è prevista la chiusura al traffico veicolare della stessa via Don Sturzo dall’intersezione con la Via Roma all’intersezione con Via Don Bosco mediante l’apposizione di transenne dalle ore 8:30 alle ore 12 dove è previsto anche il divieto di sosta.

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