Bella vittoria del Budoni nel recupero della terzultima giornata di Eccellenza. I galluresi battono 4-2 la Villacidrese e sono così settimi da soli a 53 punti, tre in più del Sant'Elena staccato. A Torpè protagonisti Federico Usai e Mauricio Villa, con due gol a testa. Apre quest'ultimo a metà primo tempo, quattro minuti dopo il raddoppio del compagno con cui si va al riposo. All'11' della ripresa accorcia la Villacidrese con Angheleddu, ma ancora Usai subito dopo (14') riporta a due i gol di vantaggio dei padroni di casa. Dimezza di nuovo il distacco Aru a un quarto d'ora dal termine, ma nel terzo minuto di recupero è Villa a fare a sua volta doppietta e toccare quota ventisei gol in campionato, ormai lanciato verso il titolo di capocannoniere.

Il programma. Villacidrese che manca così l'aggancio ai rivali odierni e ora è nona a -6, domenica nell'ultima giornata avrà il derby a Guspini per una sfida decisiva per i biancorossi in chiave playout. Sarà arbitro della lotta per non retrocedere il Budoni, che sempre a Torpè riceverà l'Idolo a oggi terzultimo.

