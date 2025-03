Il Comitato Regionale Sardegna annuncia l'organizzazione della Serie B di beach soccer, il campionato maschile in programma durante l'estate. Sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione del torneo, che nella scorsa ha portato il Pirri (campione uscente) alla fase nazionale.

Perché il campionato regionale di Serie B si giochi, è necessario un minimo di quattro società. La vincente avrà titolo preferenziale nella definizione degli organici della fase nazionale di beach soccer. Località e date di svolgimento del torneo saranno rese note al termine delle iscrizioni, la cui scadenza è fissata per le ore 19 di lunedì 28 aprile. Ma, in ogni caso, non si potrà andare oltre luglio quando sarà necessario comunicare le iscritte alla fase nazionale.

A livello di rosa, la partecipazione alla Serie B regionale di beach soccer è prevista per tutti i giocatori con età minima 15 anni, con un massimo di due extracomunitari per società. Per chi è già tesserato per altre formazioni della Lnd è necessario il regolare nulla osta concesso dal club di appartenenza.

© Riproduzione riservata