Lo scorso anno si è giocato a Cagliari. Da martedì al 1 ottobre, il bis in Sardegna, ma al lido di Alghero. L'attesa per la World Beach soccer Cup 2023 sta per finire. Attorno, grande interesse, vista la partecipazione di squadre internazionali di grandissimo richiamo. L'evento è organizzato dal Comitato Regionale Figc Lnd Sardegna, in collaborazione con Bsww Beach soccer Worldwide e col patrocinio del Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero.

La manifestazione è promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, Artigianato e commercio. Si parte con la Ebsl Superfinal 2023, la fase finale dell’Europeo di beach soccer dal 19 al 24 settembre. L’Italia, che nell’ultima edizione di Cagliari ha chiuso al terzo posto, è nel Gruppo A con Bielorussia, la Moldova e la Grecia. Si comincia martedì 19 con la prima giornata dei gironi. Venerdì i quarti con le prime due di ogni girone, sabato e domenica semifinali e finale.

A seguire la World Winners Cup: squadre maschili e femminili da tutto il mondo si sfideranno per cercare di succedere a Real Münster (Ger) e Lady Grembach (Pol), vincitori dell'anno scorso.

