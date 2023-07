Il sogno Scudetto sfuma all’ultimo ballo per il Cagliari Women. Nella finale del campionato di beach soccer, le sarde escono sconfitte alla lotteria dei rigori contro il Lady Terracina, la stessa squadra che, appena due settimane fa, era stata battuta dalle ragazze di Argento.

Eppure il match era iniziato nel migliore dei modi per le rossoblù, entrate in campo col giusto approccio e in grado di trovare il gol con Privitera. Poi il botta e risposta, col pareggio a un minuto di distanza delle laziali, e Cagliari nuovamente avanti dopo altri sessanta secondi con la giapponese Saki Kushiyama.

Nella seconda frazione le due squadre non si fanno del male, e le sarde vanno al terzo tempo sul 2-1. Qui la situazione si ribalta, con l’uno-due del Terracina firmato Maiorca-Ferrazza intervallato dal gol rossoblù di Privitera. Tre a tre e verdetto rimandato all’extra-time.

Nel supplementare le due squadre non si scoprono, complice la posta in palio, e il risultato non cambia: ai rigori il Lady Terracina è più freddo e sbaglia una sola volta. Il Cagliari, invece, fallisce i primi due e non ha nemmeno il tempo di calciare il quinto, dopo i centri di Privitera e Borrelli: il gol di Galluccio consegna lo scudetto alle avversarie.

