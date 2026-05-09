Ilva e Tempio a caccia del playoff nazionale che può garantire la Serie D.

Domenica 10 maggio, alle 16, a La Maddalena si gioca la gara di ritorno del playoff di Eccellenza tra Ilvamaddalena e Tempio. All'andata i galluresi erano usciti sconfitti per 1-0 e ora si trovano di fronte a un compito chiaro ma tutt'altro che semplice: vincere con almeno due gol di scarto per avanzare al turno successivo.

Una vittoria di misura non basterebbe, poiché in caso di parità complessiva di risultati e reti al termine dei tempi regolamentari si andrebbero a disputare due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, e in caso di ulteriore parità passerebbe la squadra meglio classificata al termine del campionato, ovvero l'IlvaMaddalena.

I maddalenini sanno dunque che basta non perdere di due o più gol per staccare il pass verso gli spareggi nazionali per la Serie D. A La Maddalena è atteso il pubblico delle grandi occasioni.

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