L’Esperia ritrova il suo volto migliore nel momento più delicato e vola ai quarti di finale playoff di Serie B Interregionale. Dopo il ko casalingo di Gara 2, i rossoblù espugnano nuovamente Brindisi nella sfida decisiva della serie, guadagnandosi il passaggio del turno.

La squadra di Federico Manca affronterà ora una tra Avellino e Messina, impegnate domenica nella “bella” che completerà il tabellone.

Serviva una risposta forte dopo la prova opaca del PalaPirastu, e la Confelici l’ha trovata affidandosi alla solidità del collettivo. Stavolta non è stato soltanto Frattoni a trascinare l’attacco: il miglior realizzatore è stato Marco Giordano, autore di 23 punti e perfetto ai liberi, mentre Morgillo ha garantito presenza ed equilibrio vicino a canestro. Decisivo anche l’impatto di Picciau, protagonista con una doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi.

La gara è rimasta aperta sin dai primi possessi. Dopo una fase iniziale equilibrata, l’Esperia ha preso fiducia grazie all’energia di Pili, riuscendo a chiudere avanti il primo quarto e ad allungare fino al +8 nella seconda frazione. Brindisi, però, è rimasta agganciata alla partita con le iniziative di Sapiega, tornando negli spogliatoi sotto di appena cinque lunghezze.

Nel terzo periodo i pugliesi hanno provato a cambiare l’inerzia, riavvicinandosi fino al -2 con Greco e tornando pienamente in corsa grazie alle giocate di Gonzalez. L’Esperia, però, non si è disunita e ha trovato in Morgillo i punti per respingere il tentativo di rimonta.

La spallata decisiva è arrivata nell’ultimo quarto. Una tripla di Giordano ha ridato margine ai cagliaritani, poi la coppia formata da Picciau e Morgillo ha costruito il vantaggio in doppia cifra che ha indirizzato definitivamente la partita. Nel finale Brindisi ha tentato l’ultimo assalto, ma i rossoblù hanno amministrato per poi chiudere i conti dalla lunetta.

Brindisi-Esperia 70-82

Dinamo Brindisi: Greco 3, Costabile 2, Stankovic 8, Mazzeo ne, Sannelli ne, Paciulli ne, Pulli 5, Gonzalez 23, Di Ianni 3, Sapiega 22, Cisse 4. Allenatore Cristofaro

Confelici Carni Cagliari: N. Manca, Cabriolu ne, Giordano 23, Potì 7, Frattoni 9, Thiam 6, Picciau 10, Locci 4, Pili 9, Morgillo 14. Allenatore F. Manca

Parziali: 13-16; 33-38; 53-57

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