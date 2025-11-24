Basket Serie B Femminile, la Mercede Alghero accorcia il margine dalla vettaTra la prima e la seconda in classifica ora ci sono solo 2 punti
Con la capolista Astro ad osservare il turno di riposo, con la vittoria nel weekend la Mercede Alghero accorcia le distanze dalla vetta del torneo di Serie B Femminile di basket. Il margine tra la prima e la seconda è ora di soli 2 punti. In attesa dello scontro diretto, in programma il prossimo fine settimana, ad Alghero.
Corsara. Le algheresi si impongono sul parquet del Su Planu per 47-62. Ospiti che guidano il punteggio sin dalle prime battute di gara (12-18 al 10’), per chiudere sul +12 all’intervallo (26-38 al 20’). Nel terzo quarto la progressione del quintetto allenato da Manuela Monticelli prosegue, fino al 35-55 del 30’. Margine che diminuisce leggermente nel corso degli ultimi 10’ di gara, fino al +15 della sirena finale. Top scorer della gara è Aurora Murgia, della Mercede, con 25 punti.
Le altre. Successo casalingo per il San Salvatore, contro Il Gabbiano, per 80-49. Ospiti che chiudono sul +2 i primi 10’ (12-14). Le selargine reagiscono e ribaltano la situazione nella seconda frazione, fino al +15 del 20’ (38-23). Vantaggio che aumenta poi nella seconda parte della sfida (60-33 al 30’), fino al massimo vantaggio finale (+31). Miglior realizzatrice della gara è Lapa, del San Salvatore, con 18 punti. Una vittoria che permette al quintetto allenato da Nicola Massa di conquistare la terza piazza solitaria. Vince e convince l’Antonianum Quartu che batte la Fenix Sassari per 73-48. Avvio superlativo delle quartesi che volano sul +21 del 10’ (25-4). Divario che si allarga ulteriormente nel secondo quarto, toccando il +32 del riposo lungo (45-13 al 20’). Nella ripresa il quintetto allenato da Salvatore Fraghì gestisce la situazione, fino al 73-48 finale. Per le sassaresi è da segnalare la prestazione di Augias, miglior realizzatrice, con 14 punti
Rinvio. Non si è disputata, infine, la sfida tra Pallacanestro Nuoro ed Elmas. Nei prossimi giorni verrà stabilita la data del recupero.