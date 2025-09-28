Arriva una sconfitta al debutto assoluto in Serie B Interregionale per la Klass Sennori, battuta a Sorso dal Promobk Marigliano con il punteggio di 84-78.

La squadra di coach Piras aveva iniziato con il piede giusto, trascinata da Cordedda fino al +10 nel primo quarto, ma gli ospiti hanno reagito subito riducendo lo svantaggio e ribaltando l’inerzia del match già prima dell’intervallo.

Nel terzo periodo i sennoresi hanno provato a rientrare, trovando anche il controsorpasso con le triple di Puggioni, ma il break di 15-2 firmato dai campani a cavallo del 30’ si è rivelato decisivo. Nel finale Marigliano ha saputo gestire il margine, nonostante i tentativi dei padroni di casa di rientrare in partita.

Tra i singoli, spicca l’ottima prova del pivot Nwokoye, autore di 20 punti e 9 rimbalzi con ottime percentuali al tiro. Per i campani il migliore è stato Jona Di Giuliomaria, figlio dell’ex Dinamo Christian, che ha chiuso con 20 punti.

Sennori-Marigliano 78-84

Klass Sennori: Cordedda 19, Puggioni 14, Nochovnyi ne, Nwokoye 20, Merella 5, Cabras 2, Desole 1, Tola, Pisano 4, Biolchini, Hubalek 13, Fara ne. Allenatore Piras

Promobk Marigliano: Liamin 6, Verazzo 12, Zanier 4, D’Offizi 17, Di Giuliomaria 20, Bartasius 8, Cannavina 12, De Riggi 5, Mileva ne, Novelli. Allenatore Massaro

Parziali: 20-18; 38-41; 57-67

