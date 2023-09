Un quadrangolare per testare schemi e condizione fisica a una settimana dallo start del campionato di C Unica. Sabato e domenica il palasport di via Pessina, a Quartu, sarà teatro del "Torneo Sant'Elena", tradizionale appuntamento estivo della pallacanestro regionale.

A scendere in in campo, oltre ai padroni di casa della Ferrini Delogu Legnami (recentemente rinforzatisi con i ritorni di Giuliano Samoggia e Matteo Sarritzu), saranno altre tre formazioni iscritte alla prossima C: l'Antonianum del nuovo coach Giancarlo Bogo, l'Astro allenata da Roberto Frau ed l'Elmas di Marco Benucci.

Sabato 23 settembre, alle 18.45 e alle 20.30, si terranno le prime due gare. Domenica 24, agli stessi orari, sono invece previste le due finali.

La competizione, iscritta nel cartellone degli eventi della 37esima "Sagra dell'Uva" di Quartu Sant'Elena, permetterà alle quattro compagini di preparare al meglio l'esordio ufficiale, in programma tra sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre.

