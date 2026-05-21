Il San Salvatore Selargius volta pagina. Dopo una stagione chiusa ancora una volta con la qualificazione ai playoff di Serie A2 Femminile, il club di viale Vienna si appresta infatti a cambiare volto salutando due figure centrali degli ultimi anni: il tecnico Vasilis Maslarinos e la capitana Silvia Ceccarelli.

Si chiude dopo due stagioni l’esperienza sulla panchina giallonera dell’allenatore greco, che nelle prossime settimane farà ritorno in patria per guidare il Pas Giannina, formazione della massima serie ellenica. Un nome noto anche al basket sardo: due anni fa il club greco affrontò infatti le Dinamo Women nei preliminari di Eurocup.

Ma il cambiamento più significativo riguarda probabilmente Silvia Ceccarelli, pronta a lasciare Selargius dopo sei stagioni vissute da protagonista. Arrivata quasi in sordina dopo un periodo complicato dal punto di vista fisico, la giocatrice originaria di Ostia è diventata negli anni un punto di riferimento tecnico e umano della squadra, contribuendo con continuità ai piazzamenti playoff conquistati dal sodalizio giallonero.

Il saluto della capitana è arrivato attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social, nel quale Ceccarelli ha ripercorso il proprio legame con Selargius: «Sono stati sei anni di crescita, pieni di emozioni, gioie, qualche delusione, vittorie e anche sconfitte», ha scritto la giocatrice.

L’addio a Selargius, però, non dovrebbe coincidere con quello alla Sardegna. Ceccarelli sarebbe infatti vicina a un accordo con la Virtus Cagliari, altra formazione impegnata nel campionato di Serie A2 Femminile.

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