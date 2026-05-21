Andrea Loi allenerà l'Accademia Sulcitana di Villa San Pietro anche nel campionato di Promozione,. La conferma era attesa dopo lo straordinario campionato giocato e concluso con lo spareggio nel derby contro il Sarroch. Una vittoria arrivata dopo una gara intensa, giocata alla grande dalle due squadre, vinta alla fine da quella di Loi.

«Non poteva esserci scelta diversa per affrontare il prossimo campionato di Promozione. Mister Loi - scrive la società in un comunicato – è il condottiero che ha saputo plasmare un gruppo straordinario, guidandolo con passione, competenza e valori solidi fino alla vittoria. Una scelta che significa continuità e ambizione per affrontare a testa alta una nuova e stimolante categoria. La costante crescita dei nostri giovani, sarà ancora al centro del progetto societario».

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