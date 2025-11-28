Basket Regionale, in Serie B Femminile grande attesa per il big match tra Mercede Alghero e Allianz Ambrosini e Murru CagliariTutte le partite in programma nel weekend
Tante partite di interesse nel lungo weekend cestistico regionale, che prenderà il via oggi con l’ormai “classico” anticipo del torneo di Divisione Regionale 2.
Serie B Femminile. Grande attesa per il big match tra Mercede Alghero, seconda in classifica, e la Allianz Ambrosini e Murru Cagliari, capolista con 2 punti di vantaggio sull’inseguitrice. L’ottava giornata di andata: Mercede Alghero-Allianz Ambrosini e Murru, domani ore 18.30; Antonianum-Il Gabbiano, domani ore 19; San Salvatore-Su Planu, domenica ore 17; Elmas-Fenix Sassari, domenica ore 18.30. Riposa Pallacanestro Nuoro.
Divisione Regionale 1. La capolista Cus Cagliari ospiterà l’Astro Cagliari, mentre la seconda della classe, il CMB Porto Torres, andrà a far visita al Sinnai. Il programma della nona giornata di andata: Sinnai-CMB Porto Torres, domani ore 18; Elmas-Cus Sassari, domani ore 19; Sap Alghero-Santa Croce Olbia, domani ore 19; Genneruxi-Mogoro, domani ore 18; Cus Cagliari-Astro, domenica ore 19; Atletico Cagliari-Assemini, domenica ore 18; Ferrini-San Sperate, domenica ore 19.30.
Divisione Regionale 2. Si parte oggi con l’anticipo tra Serramanna e Antonianum. Al Nord il turno di riposo è occasione per giocare alcuni recuperi della prima fase del torneo. Al sud in campo per l’ottava di andata. Il quadro: Serramanna-Antonianum, stasera ore 21; Azzurra Oristano-Carloforte, domani ore 18.30; Primavera-Settimo, domenica ore 20; Cagliari Basket-Beta, domenica ore 20.30; Condor Monserrato-Pol. Marrubiu, martedì ore 21; Il Gabbiano-Genneruxi, martedì ore 20.15; La Casa del Sorriso-Cus Cagliari, mercoledì ore 21.15; Carbonia-Iglesias (26/01). Nord. Recuperi sesta di andata: Nova Pallacanestro La Maddalena-Mercede Alghero, domani ore 18; Accademia Olmedo-Pallacanestro Sennori, domani ore 18.30.