Tante partite di interesse nel lungo weekend cestistico regionale, che prenderà il via oggi con l’ormai “classico” anticipo del torneo di Divisione Regionale 2.

Serie B Femminile. Grande attesa per il big match tra Mercede Alghero, seconda in classifica, e la Allianz Ambrosini e Murru Cagliari, capolista con 2 punti di vantaggio sull’inseguitrice. L’ottava giornata di andata: Mercede Alghero-Allianz Ambrosini e Murru, domani ore 18.30; Antonianum-Il Gabbiano, domani ore 19; San Salvatore-Su Planu, domenica ore 17; Elmas-Fenix Sassari, domenica ore 18.30. Riposa Pallacanestro Nuoro.

Divisione Regionale 1. La capolista Cus Cagliari ospiterà l’Astro Cagliari, mentre la seconda della classe, il CMB Porto Torres, andrà a far visita al Sinnai. Il programma della nona giornata di andata: Sinnai-CMB Porto Torres, domani ore 18; Elmas-Cus Sassari, domani ore 19; Sap Alghero-Santa Croce Olbia, domani ore 19; Genneruxi-Mogoro, domani ore 18; Cus Cagliari-Astro, domenica ore 19; Atletico Cagliari-Assemini, domenica ore 18; Ferrini-San Sperate, domenica ore 19.30.

Divisione Regionale 2. Si parte oggi con l’anticipo tra Serramanna e Antonianum. Al Nord il turno di riposo è occasione per giocare alcuni recuperi della prima fase del torneo. Al sud in campo per l’ottava di andata. Il quadro: Serramanna-Antonianum, stasera ore 21; Azzurra Oristano-Carloforte, domani ore 18.30; Primavera-Settimo, domenica ore 20; Cagliari Basket-Beta, domenica ore 20.30; Condor Monserrato-Pol. Marrubiu, martedì ore 21; Il Gabbiano-Genneruxi, martedì ore 20.15; La Casa del Sorriso-Cus Cagliari, mercoledì ore 21.15; Carbonia-Iglesias (26/01). Nord. Recuperi sesta di andata: Nova Pallacanestro La Maddalena-Mercede Alghero, domani ore 18; Accademia Olmedo-Pallacanestro Sennori, domani ore 18.30.

