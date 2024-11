Sarà un weekend intenso quello in programma nei tornei regionali di basket di Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e Divisione Regionale 2.

Serie B Femminile. Tra le sfide in programma spicca lo scontro di domenica tra San Salvatore e Mercede Alghero, entrambe imbattute. Impegno ad Elmas per Antonianum, la terza squadra ancora senza sconfitte. La quarta giornata di andata: Su Planu-Cus Cagliari, domani ore 17; Il Gabbiano-Nulvi, domenica ore 18; Elmas-Antonianum, domenica ore 18.30; San Salvatore-Mercede Alghero, domenica ore 17.30; Nuoro-Astro, domenica ore 18.30. Riposa Virtus Cagliari.

Divisione Regionale 1. Tra le partite di cartello da segnalare l’impegno casalingo della Demones Ozieri, che attende la Sap Alghero, reduce da quattro vittorie consecutive. L’altra prima della classe, il Carbonia, ospita l’ostico Genneruxi. Il programma della settima di andata: Fisiokons Aurea Sassari–San Salvatore, domani ore 17.30; Demones Ozieri-SAP Alghero, domani ore 18; Carbonia-Genneruxi, domani ore 19.30; Basket Iglesias-Atletico Cagliari, domani ore 18.30; Elmas-Isola Gas Terralba, domani ore 19; Arzachena-San Sperate, domenica ore 17.30; Astro-Basket Mogoro, domenica ore 18.30. Riposa Oristano Basket.

Divisione Regionale 2. Al Sud, interessante incrocio tra Carloforte e Sinnai, due delle compagini che sono destinate a fare un torneo di vertice. Nei recuperi di mercoledì e ieri, intanto, vittorie di Cus Cagliari (46-85 in casa della Primavera Gonnosfanadiga) e Azzurra Oristano (74-64 contro Serramanna). Al Nord, invece, il CMB Porto Torres giocherà in casa della Virtus Olbia. Il calendario propone la quarta di andata in entrambi i gironi. Sud: Carloforte-Sinnai, domani ore 18.15; Marrubiu-Assemini, domani ore 19; Jolly Dolianova-Beta, domani ore 18; Poetto-Condor Monserrato, domenica ore 21.30; Cus Cagliari-Serramanna, domenica ore 19; Genneruxi-Primavera, domenica ore 19; Elmas-Azzurra Oristano, domenica ore 20.30; San Salvatore-La Casa del Sorriso, lunedì ore 21. Nord: Innovyou Sennori-Masters Sassari, domani ore 20; Olimpia Olbia-S. Elene, domani ore 18.30; Pall. Nuoro-Macomer 2.0, domenica ore 16.30; Nova Pall. La Maddalena-Demones Ozieri, domenica ore 17.30; Virtus Olbia-CMB Porto Torres, domenica ore 18. Riposa New Basket Ploaghe.

