Si terrà al “PalaSimula” di Sassari il secondo “Memorial Daniele Porqueddu” di basket. Una serata di basket che partirà alle 17 nella struttura di via Poligono.

Un evento organizzato dalla neonata associazione “Amici di Daniele Porqueddu”, con il patrocinio della Federbasket. Alle 17.30 la partita “Amici di Daniele”. A seguire, invece, a partire dalle 20, si incontreranno la Demones Ozieri, allenata da Giangiorgio Cadoni, al via della prossima Divisione Regionale 1, e la Pallacanestro Sennori di coach Gabriele Piras, formazione di serie C regionale.

«Abbiamo costituito l’Associazione Culturale Daniele Porqueddu – spiegano gli organizzatori - per organizzare eventi come il Memorial. Lo facciamo per ricordare Daniele come sarebbe piaciuto a lui, con una serata all’insegna del basket e dell’amicizia, e ci siamo costituiti perché, nel tempo, vorremmo che l’Associazione possa operare più a vasto raggio. Tutto ciò che raccoglieremo andrà a finanziare eventi futuri e in beneficenza».

