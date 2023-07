Ultimi preparativi, a Mogoro, in vista del lungo weekend dedicato al basket, denominata “Sant’Antiogu Cup”. Un appuntamento, arrivato alla quarta edizione, che ormai sta diventando data fissa per gli appassionati della zona. Il torneo, organizzato dal Basket Mogoro, andrà in scena nel suggestivo campetto all’aperto delle Scuole Elementari, ribattezzato “Sant’Antiogu Center”.

Ai nastri di partenza della tappa mogorese saranno 16 le squadre nella categoria “Pro maschile” e 4 in quella “Under”. Tappa che vedrà le squadre impegnate in campo domani e sabato, mentre domenica, sempre a Mogoro, ci saranno le finali regionali del “3X3”. Il programma, nello specifico, prevede per domani, dalle 19, il torneo Under e, a seguire, la fase a gironi del torneo “Pro”. Sabato, sempre alle 19, le fasi finali del torneo “Pro”.

Domenica, stesso orario, in collaborazione con Fisb Sardegna, la fase regionale “3X3 Mogoro Challenger”, al quale parteciperanno tutte le squadre vincitrici, 10 in totale, delle varie tappe del circuito targato “Fisb”. I vincitori della fase regionale otterranno il pass per le finali nazionali di Roseto degli Abruzzi. La vincitrice della categoria “Under”, invece, andrà a disputare le finali regionali di Nuoro.

© Riproduzione riservata