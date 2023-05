Settimana cruciale nel campionato di Promozione Regionale di basket. Sia al Sud che al Nord, infatti, è tempo di finali.

Sud. Sabato scorso si sono disputate le due semifinali, sempre su gara secca in casa della miglior classifica dopo la regular season. Vince la testa di serie numero 1, il Basket Iglesias, mentre nella seconda semifinale Sinnai ribalta il pronostico. Iglesias supera il Jolly Dolianova per 70-59, al termine di 40’ condotti costantemente. L’avvio è di marca locale con il +8 al 10’ (20-12). Vantaggio consolidato nel secondo quarto (37-30 al 20’). Dopo l’intervallo il divario sale in doppia cifra (52-42 al 30’) e rimane sempre su quei livelli fino alla sirena finale. Miglior realizzatore della gara è Malasauskas, dell’Iglesias, con 20 punti. Sinnai, invece, espugna il parquet dello Spirito Sportivo per 59-68. Grande equilibrio fino all’intervallo (35 pari al 20’) e break decisivo ospite nella terza frazione (41-52 al 30’). Nell’ultima frazione i sinnaesi tengono il vantaggio e portano a casa la finale. I migliori marcatori della partita sono Pintus, dello Spirito Sportivo, e Novelli, del Sinnai, con 16 punti. Ora la finale, in programma sabato, a Iglesias, alle 18.30.

Nord. Dopo l’ultima giornata della fase a orologio è tempo di “Final Four” nel girone settentrionale. Le squadre che prenderanno parte alla due giorni di partite, a Ozieri, saranno, oltre ai padroni di casa della Demones, Pallacanestro Nuoro, CMB Porto Torres e Aurea Sassari. Nell’ultimo turno di campionato, da segnalare la vittoria esterna, dopo 2 supplementari, del CMB Porto Torres contro il Basket Nulvi (al quale non basta un Mattu da 30 punti) per 78-84. Successo anche della 80&Co. Basket contro il Sant’Orsola Sassari, per 84-78. Infine, colpi esterni dell’Aurea Sassari (57-63 contro Ichnos Nuoro) e della Pallacanestro Nuoro (36-65 sull’Arzachena).

Serie D. A Sestu, stasera scenderanno in campo, per gara 2 di semifinale playoff, Cantine Giba Astro e Dinamo Academy (palla a due alle 20.30). Nella prima partita della serie vittoria della compagine algherese (73-71) che in caso di successo andrebbe in finale. Dovesse vincere l’Astro, invece, si andrebbe alla decisiva gara 3, sul parquet della Dinamo Academy. Per quanto riguarda le semifinali playout, il Genneruxi, in gara 1 giocata ieri, batte Assemini per 72-68.

