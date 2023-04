Tutte vittoriose le formazioni di testa nel campionato di basket di Promozione Regionale. A poche settimane dalla fase decisiva, dunque, comincia a delinearsi la situazione nei due gironi sardi in vista dei playoff.

Sud. Vince e convince la capolista Basket Iglesias, contro il Sinis Basket, per 70-54. Davanti a una bella cornice di pubblico, il quintetto allenato da Paolo Massidda vola sul +13 dell’intervallo (32-19). Reazione cabrarese nella terza frazione, chiusa sul -6 (49-43). Nuovo squillo iglesiente nell’ultimo quarto e partita chiusa grazie ai canestri di Aralossi (22 punti) e Trincas (20). Tra le immediate inseguitrici, risponde lo Spirito Sportivo, battendo il Poetto per 77-60. Margine ampio già all’intervallo (47-30) e gestione del risultato nella seconda parte di gara. Miglior realizzatore della gara è Pintus, tra i padroni di casa, con 18 punti. Nella lotta per le posizioni di primo piano vincono quasi tutte. A partire dal Jolly Dolianova, vittorioso contro Serramanna per 70-61 e proseguendo con il Sinnai, grazie al colpo esterno sul campo del Siliqua (57-97). Cade, invece, il Condor Monserrato, in casa del Terralba, per 79-70. Chiude il quadro delle gare del girone la vittoria del Basket Quartu contro il Genneruxi, per 64-38.

Nord. La Demones Ozieri supera il Basket Nulvi per 70-62 e mantiene un buon margine di vantaggio in vetta alla classifica (+6). Sfida equilibrata quella contro i nulvesi, come recita anche il parziale dell’intervallo (34-33 al 20’). Leggero allungo a fine terzo quarto (50-45), consolidato nel finale con il +8 che ha chiuso la contesa. Migliori realizzatori, al termine dei 40’, Serra, della Demones, e Satta, del Nulvi, con 16 punti. Alle spalle, vittoria della Pallacanestro Nuoro, contro la 80&Co. Basket per 71-63, trascinata da Bassanello, autore di 18 punti. Nelle altre gare, netta vittoria del CMB Porto Torres contro Arzachena, per 83-41 e del Sant’Orsola contro l’Ichnos Nuoro, per 80-51.

