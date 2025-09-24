La Virtus Cagliari ha radunato l’intero mondo biancoblù al PalaRestivo di via Pessagno per la presentazione ufficiale della società e delle squadre che prenderanno parte alla nuova stagione. Una serata di festa e condivisione che ha visto protagoniste giocatrici di tutte le categorie, tecnici, dirigenti, staff e il presidente Paolo Pellegrini.

Tra gli ospiti anche il presidente della FIP Sardegna, Salvatore Serra, che ha augurato “una stagione ricca di successi” alla squadra cagliaritana.

La formazione guidata da coach Fabrizio Staico parteciperà al prossimo campionato di Serie A2 femminile con l’obiettivo di confermare il buon cammino della scorsa annata, quando la Virtus, da neopromossa, riuscì a strappare la qualificazione ai playoff grazie a una brillante partenza.

L’esordio ufficiale è fissato per l’11 ottobre sul parquet toscano dell’Use Rosa Scotti Empoli, prima tappa del girone A. Nel frattempo la società ha rinforzato il roster inserendo la lunga Caterina Mattera, le guardie Serafyma Thyka (Ucraina) e Barbara Zieniewska (Polonia), oltre al ritorno della giovane playmaker Giulia Corda.

