La nona giornata della C Unica stravolge la parte alta della classifica. Calasetta inciampa sul parquet della Dinamo Academy e perde la solitaria leadership: in testa ora c’è anche Nuoro, bravo a sfruttare il turno casalingo contro un Antonianum comunque competitivo fino alla fine.

Nel weekend ha osservato il turno di riposo la Torres, mentre il big match di giornata si è consumato al PalaEsperia. L’Olimpia Cagliari ha regolato il Sant’Orsola al termine di una sfida dai due volti: avvio dominante dei padroni di casa, che con un primo quarto quasi perfetto (22-6) indirizzano il confronto, poi la riscossa sassarese, costruita attorno all’incredibile serata di Luca Sanna, autore di 40 punti. Nel finale però la squadra di coach Roberto Zucca ritrova equilibrio, blindando un successo pesante in ottica playoff.

Successo senza discussioni per l’Aurea Sassari, che doma Carbonia con una prestazione solida e continua, mentre Ozieri piazza una rimonta clamorosa sul campo della Ferrini: sotto di 15 all’intervallo, i Demones ribaltano tutto nella ripresa guidati dal trio Poloni-Vasselli-Serra.

Sirius Nuoro – Antonianum 78-69

Parziali: 21-13, 19-25, 17-13, 21-18

Arbitri: Fancellu, Cappelloni

Nuoro: Assui 9, Loddo, Piredda 17, Seddone, Canu 16, D. Radakovic 2, Zidda, Spina 3, Puddu, V. Radakovic 12, Martis 4, Doglio 15. All. Puddu.

Antonianum: Locci 8, Medda, Cogoni, R. Mattana 9, Ruggeri, Malpede 13, Suriano 6, Jordan 10, Pirisi 6, Neri 3, A. Mattana 12, Tiragallo 2. All. Atella.

Dinamo Sassari – Calasetta 84-69

Parziali: 17-17, 18-20, 26-20, 23-12

Arbitri: Mameli, Fortunato

Dinamo: Vargiu 11, Brunu, Cubeddu 9, Moscaritolo, Giordo 17, Cecchini, Meschini 14, Re 24, Panai, Cipriano 9, Correddu, De Rosas. All. Sassu.

Calasetta: Amadori, Romeo 10, Vivi 4, Mpeck 10, Targonskis 9, Zucca 13, Werlich 10, Ranucci 3, Fucka 10. All. Frisolone.

Aurea Sassari – Carbonia 83-57

Parziali: 28-18, 18-12, 17-9, 20-18

Arbitri: D. Sanna, M. Manca

Aurea: G. Langiu 5, Desole 26, Sini 1, Sanciu 7, L. Langiu 2, Giua 9, Matta 4, Moroso 1, Fumanti 6, Sanna 7, Usai 12, Macciocu 3. All. Basoli.

Carbonia: Boi 4, Angius 5, Barreiro 2, Manca 6, Porricino 3, Deliperi 7, Cau 30, Mascia. All. Matteu.

Olimpia Cagliari – Sant’Orsola 78-72

Parziali: 22-6, 18-18, 19-20, 19-28

Arbitri: Basso, Cocco

Olimpia: Cossu 14, Mercenaro 4, Chessa 2, Serra 12, Corsi 13, Orrù 6, Onnis 10, Sanna 13, Scanu 2, Pala, Gelsi, Terrosu 2. All. Zucca.

Sant’Orsola: Gueye 7, Angius, Sanna 40, Aroni 2, Camboni, Raffo 2, Peruzzi, Casu 16, Cugia 1, Barabino 4. All. Ruiu.

Ferrini – Ozieri 79-83

Parziali: 23-22, 28-17, 10-28, 18-16

Arbitri: Frau, Solinas

Ferrini: Murgia, Pedrazzini 22, M. Sassaro 3, Taccori, Saba 4, Piras 9, Pisu, Saddi 16, Diana, Fancello, Astara 6, Marras 9. All. A. M. Sassaro.

Ozieri: Cordedda, Poloni 18, Aisoni, Vasselli 21, Carletti 5, Serra 21, S. Monaco 5, Casu, G. Monaco, Fara. All. Cadoni.

Classifica: Nuoro e Calasetta 12, Olimpia, Sant'Orsola, Dinamo Academy 10, Ozieri, Antonianum 8, Aurea 6, Carbonia 4, Ferrini 2.

