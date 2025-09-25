Riparte nel fine settimana il campionato di Serie C Unica di basket maschile. Saranno cinque le gare in programma tra sabato e domenica per inaugurare una stagione che si preannuncia equilibrata: nessuna favorita designata, ma diverse squadre intenzionate a puntare agli spareggi nazionali che valgono la promozione in Serie B Interregionale.

Il primo appuntamento è fissato per sabato alle 17.30 al PalaSimula di Sassari, dove la Dinamo Academy guidata dal nuovo coach Gabriele Sassu (reduce dall’esperienza al Cus Sassari) sfiderà la neopromossa Aurea in uno dei derby cittadini. Un’ora più tardi, alle 18.30, esordio casalingo per un’altra neopromossa, la Scuola Basket Carbonia, che al Palasport di via delle Cernitrici ospita la Ferrini Quartu del nuovo tecnico Marco Sassaro. I minerari di coach Matteu potranno contare sull’esperienza di Gionata Putignano, innesto di rilievo per la categoria, mentre i quartesi si presentano con i nuovi arrivi Astara e Saddi, arrivati dai cugini dell'Antonianum.

Sempre sabato, alle 19, debutta anche la Sirius Nuoro, impegnata in casa contro i Demones Ozieri, altra formazione proveniente dalla Divisione Regionale 1. La squadra barbaricina, che ha confermato elementi di spessore come Doglio, Assui, Puddu e Radakovic, è considerata tra le più attrezzate per competere nelle prime posizioni.

Il programma prosegue domenica con due incontri: alle 18 si gioca il derby tra la Torres (affidata quest'anno a coach Antonio Mura) e il Sant’Orsola Sassari. Tra i rossoblù spicca il nome di Enrico Casu, giovane play già inserito nell'organico della Dinamo in Serie A. Alle 18.30, a Quartu Sant’Elena, l’Antonianum riceve l’Olimpia Cagliari, che si è rinforzata in regia con Ludovico Sanna, ex Esperia e protagonista delle ultime stagioni in Serie B Interregionale.

