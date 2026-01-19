L’Esperia Cagliari ritrova i due punti e riparte nel modo giusto nel girone di ritorno della Serie B Interregionale. Al PalaPirastu, i rossoblù superano la Bioverde Antoniana per 73-60, mettendo alle spalle i passi falsi contro Carver e Stella Ebk e consolidando la propria posizione nella zona centrale della classifica.

Il successo prende forma soprattutto nella parte centrale della gara, quando la squadra di coach Federico Manca alza l’intensità difensiva e trova maggiore continuità in attacco, scavando un solco che gli ospiti non riusciranno più a colmare. Resta solo il rammarico per non aver ribaltato il pesante passivo dell’andata, ma la prestazione complessiva offre segnali positivi.

La gara. L’avvio è equilibrato, con Antoniana che si affida all’impatto offensivo di Smith e l’Esperia che risponde con soluzioni distribuite, trovando in Frattoni un riferimento costante. Il primo quarto scorre sul filo dell’equilibrio (17-17), prima del cambio di passo dei padroni di casa nel secondo periodo. Qui Cagliari costruisce il break decisivo: energia, maggiore aggressività e punti pesanti firmati da Picciau e Cabriolu consentono ai rossoblù di andare all’intervallo con un margine rassicurante.

Dopo la pausa lunga l’Esperia continua a spingere, trovando anche il contributo dall’arco di Morgillo e Locci. Il vantaggio cresce fino a superare le venti lunghezze, e la gara si incanala sui binari esperini. Nell’ultimo quarto l'Antoniana prova a rientrare con Mavric protagonista, riducendo lo scarto ma senza mai rimettere davvero in discussione l’esito del match.

Per l’Esperia, oltre ai due punti, arriva una buona notizia anche sul fronte roster, con il rientro in panchina di Marco Giordano dopo l’assenza per l’intero girone d’andata. I rossoblù osserveranno ora il turno di riposo, prima di tornare in campo il 31 gennaio a Benevento.

Esperia-Antoniana 73-60

Confelici Carni Cagliari: Porcu, N. Manca 6, Cabriolu 9, Gelsi 3, Giordano ne, Potì, Frattoni 20, Thiam 8, Picciau 6, Locci 11, Pili ne, Morgillo 10. Allenatore F. Manca

Bioverde Antoniana: Chirico 6, Mavric 15, Smith 17, De Rosa, Trapani 4, Trentini 6, Di Palma 10, Serrapica, Pezzella, Cortese 2. Allenatore Zurolo

Parziali: 17-17; 37-25; 60-38

