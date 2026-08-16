Basket, l'Esperia annuncia la conferma dell'ala Simone PiliFarà parte del roster di coach Federico Manca anche nel prossimo campionato
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L’Esperia Cagliari conserva un altro elemento del gruppo della passata stagione. Simone Pili farà parte del roster di coach Federico Manca anche nel prossimo campionato di Serie B Interregionale.
Ala classe 2005 di 202 centimetri, Pili ha trovato progressivamente spazio nelle rotazioni rossoblù, chiudendo l’ultima annata con 4 punti di media. Le sue migliori prestazioni realizzative sono arrivate nella fase decisiva della stagione, con 9 punti messi a segno nelle sfide playoff contro Dinamo Brindisi e Avellino.
La sua permanenza si aggiunge a quelle già ufficializzate del capitano Daniele Locci, Nicola Manca e Luigi Cabriolu. Una base alla quale l’Esperia ha affiancato finora quattro nuovi innesti: Ezio Gallizzi, Luca Sanna, Tommaso De Gregori e Riccardo Carta.
Non dovrebbe esserci spazio, invece, per Riccardo Picciau: l'ala cagliaritana classe 1997 pare sul punto di rinunciare al rinnovo a causa degli impegni professionali extra basket.