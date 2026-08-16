Europei, Benedetta Pilato medaglia d'argento nei 50 ranaL'azzurra si classifica seconda in 29"94. Oro per un centesimo a Meilutyte
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Benedetta Pilato vince la medaglia d'argento nei 50 rana agli Europei di nuoto in scena a Parigi con il crono di 29"94.
Oro per un centesimo alla lituana Ruta Meilutyte.
«Questo centesimo mi perseguita, in questo posto non ci torno più - esordisce ai microfoni Rai con un sorriso Benedetta Pilato a bordo vasca a Parigi, dopo l'oro sfumato per un niente così come fu con il podio olimpico due anni fa - Volevo vincere, ma sono contenta. Nuotare tre volte sotto i trenta, anche se di poco, è importante. È l'inizio di un percorso, perché quest'anno ho cambiato tutto, e non è ancora finita perché abbiamo la staffetta in palio».
(Unioneonline)