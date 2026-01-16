Ultima giornata d'andata della serie A di basket in carrozzina, che determinerà la griglia della Coppa Italia. Sfiorata la vittoria contro la Briantea Cantù dopo un tempo supplementare, la Dinamo Lab gioca domani alle 17 contro il Santo Stefano KOS Group, che occupa la quarta posizione.

Sassari è in testa insieme a Cantù e Giulianova e in caso la parità in classifica rimanga, la squadra di Foden è favorita dalla differenbza punti, perché a parità di risultati ha vinto contro Giulianova con maggior scarto. Il tecnico biancoblù Mathew Foden presenta la gara: "La partita contro Santo Stefano è di fondamentale importanza per mantenere la nostra posizione in cima alla classifica e tornare alla vittoria. Cerchiamo di prepararci, allenarci e giocare secondo i più alti standard possibili, e ne avremo bisogno contro Santo Stefano perché sappiamo che ogni stagione è una delle squadre di vertice che lotta per il campionato, quindi sarà un altro grande banco di prova per noi. Tutti sono in buona salute e pronti a giocare".

Fuori dalla Coppa Italia in programma proprio a Porto Torres, l'Asinara Waves cerca comunque il colpaccio sul campo dell'Amicacci Giulianova domani alle 15.

© Riproduzione riservata