La stagione non è ancora finita, ma per Giulia Marcoli arriva già un’altra conferma. La cestista oristanese classe 2011 è stata convocata al Pink Lady, torneo nazionale in programma nel Lazio a febbraio 2026: giocherà con la rappresentativa sarda, aggiungendo un nuovo riconoscimento a un anno ricco di risultati.

Oggi all’Oratorio Elmas, dove è seguita dal tecnico Stefano Schirru, Marcoli si presenta all’appuntamento forte di un 2024–2025 vissuto da protagonista con la SAP Alghero. Nel suo percorso ci sono il titolo regionale Under 15, la finale regionale Under 14, la partecipazione alle finali interregionali nazionali Under 15 a Castel Fiorentino e alle finali di Coppa Italia Under 14 a Torino. Traguardi centrati con continuità e qualità di rendimento.

A rafforzare il suo profilo anche l’esperienza agli Academy Games del novembre 2025, confronto diretto con le migliori 96 atlete italiane della sua annata, dove si è fatta notare per solidità e personalità.

Il Pink Lady rappresenta ora un banco di prova di primo piano nel basket femminile giovanile: mette di fronte le migliori realtà nazionali e, negli anni, ha anticipato l’emergere di diversi talenti approdati poi nei settori d’élite.

