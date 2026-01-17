La Nuova Icom San Salvatore Selargius ritrova la vittoria e consolida il sesto posto nel girone A di Serie A2 Femminile, imponendosi con autorità al PalaSilvestri. Contro la Salerno Basket ’92 finisce 70-41, al termine di una gara mai realmente in discussione e indirizzata già nei primi due quarti.

Dopo un avvio dai ritmi contenuti, Selargius prende progressivamente il controllo del match grazie a una difesa efficace e a una netta supremazia a rimbalzo. Le sette palle recuperate nel primo periodo aprono la strada al primo allungo, firmato dai canestri di D’Angelo e Juhasz, che valgono l’11-22 alla prima sirena. Nel secondo quarto le giallonere alzano ulteriormente l’intensità: Salerno viene limitata a soli sei punti e all’intervallo il divario è già ampio (17-43).

Nonostante le basse percentuali dall’arco, la Nuova Icom continua a dominare in area e in transizione, allungando ulteriormente nel terzo periodo fino al 27-62. L’ultimo quarto, vinto dalle padrone di casa, serve solo a fissare il punteggio finale.

Sugli scudi Juhasz, autentico perno della gara con 24 punti, 9 rimbalzi e una valutazione di 34, ben supportata da D’Angelo (11 punti, 15 rimbalzi e 6 assist). Dalla panchina buoni segnali anche da Blecic e Ingenito.

Salerno Basket ’92-Nuova Icom San Salvatore Selargius 41-70

Parziali: 11-22, 6-21, 10-19, 14-9

Salerno: Valentino 6, Gatti 7, Guerrieri 10, Pandori 6, Pupkeviciute 6, Scolpini 2, Jacimovic 4.

All. Di Lorenzo.

Nuova Icom: D’Angelo 11, Mura 2, Berrad 8, Ceccarelli 8, Juhasz 24, Ingenito 8, Valenti 3, Blecic 6.

All. Maslarinos.

