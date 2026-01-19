Basket, il Cus Cagliari espugna TrevisoLe universitaria si impongono per 69-60
Il Cus Cagliari allunga la sua striscia positiva e rafforza la propria posizione nella parte centrale della classifica del girone B di Serie A2 Femminile. Sul parquet di Treviso, le universitarie si impongono 69-60 al termine di una gara caratterizzata da alti e bassi.
La gara. La partita vive una lunga fase di equilibrio, con le padrone di casa capaci di approfittare di un passaggio a vuoto del Cus per chiudere in vantaggio la prima metà di gara. Le cagliaritane, però, rientrano dagli spogliatoi con un atteggiamento completamente diverso, alzando ritmo e aggressività su entrambi i lati del campo.
Il terzo quarto risulta decisivo: il parziale di 22-9 costruito dalle ragazze di Federico Xaxa ribalta l’inerzia del match e indirizza la sfida in favore del Cus, che da quel momento gestisce il margine senza concedere rientri. In attacco spicca la prova di Piedel, protagonista dall’arco con cinque triple che spezzano l’equilibrio e danno sicurezza alle universitarie.
Pall. Treviso-Cus Cagliari 60-69
Pallacanestro Treviso: Streri 7, Bocchetti 10, Prete 21, Jacquot 11, Nicora 8, Franceschini ne, Buranella, F. Camara ne, Baron 3, Z. Camara ne, Falenczyk ne. Allenatore Conte
Cus Cagliari: Nasraoui 16, Piedel 23, Bovenzi 9, Granzotto 2, Peric 7, Poddighe ne, Caldaro 8, Lai ne, Gagliano ne, Cassai, Salvemme 4, Corso ne. Allenatore Xaxa
Parziali: 14-19; 34-31; 43-53