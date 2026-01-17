Empoli passa con autorità al PalaRestivo e infligge alla Virtus Cagliari una sconfitta netta nel debutto del 2026. Il 57-84 finale fotografa una gara a senso unico, dominata dalla Scotti, che conferma il suo eccellente momento di forma centrando l’ottava vittoria consecutiva in Serie A2 Femminile.

Le toscane indirizzano il match fin dalle prime battute, imponendo un ritmo elevato e un’intensità che la Sardegna Marmi non riesce a pareggiare. Il primo quarto è già un segnale chiaro: Empoli scappa via con un parziale pesante (11-31) che scava un solco profondo e costringe le padrone di casa a rincorrere.

La Virtus, priva del faro offensivo Mounia El Habbab e reduce da quasi un mese senza gare ufficiali, fatica a trovare continuità offensiva e a contenere la fluidità del gioco avversario. Empoli, al contrario, distribuisce bene i possessi, trova soluzioni da più interpreti e gestisce il vantaggio senza mai concedere spiragli (25-50 all'intervallo lungo).

La ripresa non cambia l’inerzia del confronto. Le ospiti continuano a controllare il ritmo, allungano ulteriormente nel terzo periodo (37-70) e amministrano nel finale.

Virtus Cagliari-Use Empoli 57-84

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk, Zieniewska 8, Corda 4, Tykha 11, Nativi 13, El Habbab ne, Deidda, Gallus 10, Pasolini 6, Mattera 3, Pellegrini Bettoli 2, Anedda. Allenatore Staico

Scotti Empoli: Lussignoli 7, Ianezic 3, Antonini 14, Vente 11, Rychlicova 13, Ruffini 9, Logoh 2, Ndiaye 8, Casini 5, Manetti 12. Allenatore Cioni

Parziali: 11-31; 25-50; 37-70

