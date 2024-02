Doppio recupero nei tornei di Divisione Regionale 1 e 2 di basket. Nella giornata di ieri, infatti, si sono disputate due partite.

Divisione Regionale 1. Nel recupero della decima giornata di andata, il Carbonia si impone contro il Terralba per 83-76. Per la compagine di casa è l’undicesima vittoria stagionale. Avvio di marca “miners” che vanno sul +8 al 10’ (26-18). Nella seconda frazione equilibri che non cambiano e Carbonia che va all’intervallo sul 46-40. Al rientro dal riposo lungo il Terralba riesce ad imporre un break agli avversari e mette la testa davanti al 30’ (62-64). Negli ultimi 10’, però, Crobu e compagni chiudono le maglie in difesa, mettono a posto le cose in attacco ed effettuano il nuovo sorpasso decisivo. Top scorer della gara è Deliperi, del Carbonia, con 28 punti.

Divisione Regionale 2. Successo esterno del Basket Quartu nel recupero della prima di ritorno del Girone A. Il quintetto allenato da Giuseppe Pau, infatti, espugna il campo del Beta Pirri con il punteggio di 56-75. Il Basket Quartu chiude, così, la regular season al secondo posto, con 14 vittorie e 2 sconfitte, a pari merito con la capolista Mogoro che, però, ha dalla sua una miglior differenza punti negli scontri diretti (situazione 1 a 1, ma mogoresi con un +17 nei due confronti). Nel weekend terminerà la prima fase, mentre dal prossimo, a Sud, partirà il programma dei playoff.

