Weekend senza troppe sorprese nel torneo di Divisione Regionale 2. Quasi completato il quadro dei Quarti di Finale playoff al Sud, mentre al Nord prosegue la marcia in vetta dell’Aurea Sassari.

Sud. Una sola la partita in programma e pronostico rispettato. Il Mogoro espugna il parquet del Carbonia con il punteggio di 38-59 e passa il turno playoff. Partita ipotecata già nella prima parte, con i mogoresi che volano sul +28 all’intervallo (4-32). Nella seconda parte il quintetto allenato da Giacomo Orrù gestisce la situazione e accede ai quarti di finale. Miglior realizzatore della gara è Claudio Piras, autore di 26 punti. Stasera, alle 21, si chiuderà il quadro degli ottavi di finali, con gara 3 tra Sinnai e Assemini. Nelle prime due sfide fattore campo ribaltato. Chi vincerà raggiungerà ai quarti, oltre al Mogoro, anche Carloforte, Basket Quartu, Poetto Gruppo Ena, Spirito Sportivo, Jolly Dolianova e Condor Monserrato, che hanno superato il turno in due gare.

Nord. Bella vittoria della capolista Aurea Sassari che si impone sul campo della New Basket Ploaghe per 58-81. Avvio bruciante degli ospiti che vanno sul +12 al 10’ (13-25). Padroni di casa che si riorganizzano e tornano sul -6 prima dell’intervallo (32-38). Il break decisivo dell’Aurea arriva nella terza (48-62 al 30’) e quarta frazione, fino al +23 finale. Miglior realizzatore della gara è Langiu, con 21 punti. Alle spalle prosegue il buon momento dell’Arzachena che batte la Pallacanestro Nuoro per 83-79, al termina di una partita equilibrata e risale la classifica. Padroni di casa trascinati dai 29 punti siglati da Poloni. La sorpresa è rappresentata dalla vittoria della S.Elene che si impone contro il Basket 90 Masters per 78-71. Nell’anticipo di giornata, invece, il CMB Porto Torres, si era imposto contro Sennori (92-75), mentre al termine di 40’ combattuti la SAP Alghero batte la Santa Croce Olbia, terza forza del torneo, per 83-79.

© Riproduzione riservata