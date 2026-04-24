Basket, Divisione Regionale 2: colpo del Condor Monserrato contro l'Azzurra OristanoTre gli anticipi che si sono giocati nei tornei regionali
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È già iniziato il lungo fine settimana di gare nei tornei cestistici regionali. In Divisione Regionale 2, infatti, sono stati ben 3 gli anticipi nel girone Sud.
Serie B Femminile. Impegno esterno per la capolista Mercede Alghero, a Su Planu. Promette equilibrio, invece, Antonianum-San Salvatore, terza e quarta forza del torneo. La settima giornata della fase a orologio al completo: Il Gabbiano-Pallacanestro Nuoro, domani ore 16.30; Antonianum Quartu-San Salvatore Selargius, domani ore 19; Su Planu-Mercede Alghero, domenica ore 18; Astro Allianz Ambrosini e Murru-Fenix Sassari, domenica ore 18. Riposa Elmas.
Divisione Regionale 1. Il programma prevede gara 2 dei quarti di finale playoff. Gara 1 era stata favorevole alle formazioni impegnate in casa. Nei playout, invece, si gioca la seconda di andata. Ecco il quadro delle partite del weekend. Playoff (gara 2): Sinnai-CMB Porto Torres, domani ore 18 (serie 0-1); CUS Sassari-Elmas, domani ore 18 (0-1); SAP Alghero-Genneruxi, domenica ore 18.30 (0-1); Atletico Cagliari-Astro, domenica ore 19 (0-1). Playout (2° giornata di andata): San Sperate-Santa Croce Olbia, domani ore 18.30; Ferrini Quartu-Basket Mogoro, domenica ore 19. Riposa Assemini.
Divisione Regionale 2. Tra gli anticipi di giornata spicca la vittoria casalinga del Condor Monserrato che supera la seconda in classifica Azzurra Oristano, per 71-58. Serramanna, capolista, che può così allungare in testa alla classifica in caso di vittoria sul parquet de Il Gabbiano. Nelle altre due gare disputate, colpi esterni di Cagliari Basket e La Casa del Sorriso. Al Nord iniziano nel fine settimana gli spareggi per accedere ai quarti di finale playoff. Sud. 12sima giornata di ritorno: Carbonia-Cagliari Basket 44-71; Beta-La Casa del Sorriso 48-66; Condor Monserrato-Azzurra Oristano 71-58; Iglesias-Genneruxi, oggi ore 20.45; Il Gabbiano-Serramanna, oggi ore 20; CUS Cagliari-Carloforte, domani ore 19; Marrubiu-Primavera, domenica ore 19; Settimo-Antonianum Quartu (30/04). Nord. Spareggio Playoff (andata): CMB Porto Torres-Olimpia Olbia, domenica ore 18.30; Accademia Olmedo-Shardana Basket, domenica ore 20; Arzachena-S. Elene, domani ore 17; Virtus Olbia-Dinamo 2000, domenica ore 18.