Dopo gli ottimi risultati nel campionato italiano FISSW a Cecina, “Istedda Canottieri Ichnusa” si è ripetuta lo scorso weekend nella selettiva internazionale per i mondiali (ICF - International Canoe Federation) sul lago Trasimeno, al quale hanno preso parte alcuni tra i migliori atleti al mondo.

Risultati ben oltre le aspettative per il sodalizio nato dall’unione delle due società di Cagliari (Istedda e Canottieri Ichnusa), nella due giorni della “Trasimeno Sup Race”, sotto la gestione del tecnico Francesco Usai. “Considerando l'inizio stagione fra infortuni e clima avverso sono stati fatti miracoli anche se fra mille sacrifici”, commenta a caldo Usai. Due i giorni di gara.

Day 1. Il primo in terra umbra sono grandi protagoniste le diffusissime gonfiabili (Inflatable), sui 4 km, nella versione race. I Master chiudono con ottimi risultati nella gara "assoluta". Primo è Reza Nasiri, secondo Fabrizio Gasbarro, settimo Francesco Usai (alla prima gara su gonfiabili), undicesimo Giorgio Baldantoni e quindicesima Lorenza Cruciani. Per quanto riguarda i risultati di categoria Nasiri e Gasbarro restano nelle stesse posizioni, Usai sesto, Cruciani terza e Baldantoni primo.

Day 2. Nella gara principale, la “Distance” FICK (Campionato Italiano Federazione Canoa e Kayak) e ICF (Campionato Internazionale Pre-mondiale), è arrivato un primo risultato generale sullo stato degli atleti più forti in Italia ed Europa, con una numerosa partecipazione. Per “Istedda Canottieri Ichnusa”, nella Master ICF (internazionale), tra gli uomini, primo posto per Reza Nasiri, secondo Fabrizio Gasbarro e quinto Francesco Usai. Nella Femminile è quinta Lorenza Cruciani, mentre nella Categoria “60+”, Giorgio Baldantoni è grande protagonista con un sesto posto. Per le categorie del campionato Italiano “federcanoa FICK”, su fasce di età, nel Master C, in cima alla classifica c’è sempre Reza Nasiri e terzo Francesco Usai. Nella Master E è primo Fabrizio Gasbarro, tra i Master F un quinto posto per Giorgio Baldantoni e stesso piazzamento per Lorenza Cruciani nella 40+.

Il commento. “La competizione -prosegue Usai – si è trasformata in un campus multilingua di alto livello e allo stesso tempo molto conviviale. I nostri atleti oggi sono riconosciuti (anche se parliamo di una squadra esistente da soli due anni) in tutto il panorama mondiale anche grazie ai social. La preparazione per i mondiali di Sabaudia continua (14/18 ottobre) e sappiamo che dobbiamo ancora lavorare con attenzione. I risultati della nostra squadra sono stati eccezionali. Tre atleti nelle prime 5 posizioni dei master (e non solo) sono stati un successo incredibile per “Istedda Canottieri Ichnusa”.

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